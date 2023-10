Scompare nel nulla in Centro Storico, anziano ritrovato all'Appio Latino

Scomparso nel nulla dal centro storico della Capitale è stato ritrovato a chilometri di distanza, nella zona dell'Appio Latino. È stata la centrale Lupa della polizia di Roma Capitale ad aver diramato una nota di ricerca per un uomo di 79 anni, che si era smarrito da via del Corso e del quale si erano perse le tracce, nella tarda mattinata di giovedì.

Dopo l’appello lanciato, l’anziano signore è stato avvistato nel quadrante sud est della città. Sono state le pattuglie del VII gruppo Appio a ritrovarlo, seguendo le indicazioni rispetto alla descrizione fisica fornita via radio.

L’uomo è stato rintracciato in via Macedonia, in evidente stato confusionale. Dopo un primo approccio piuttosto diffidente e timoroso, gli agenti sono riusciti a risalire alla sua identità, a rassicurarlo e metterlo in sicurezza presso la sede del gruppo territoriale, in attesa dell’arrivo dei familiari.

In serata l’incontro con la figlia, che ha espresso gratitudine per il ritrovamento del padre, che ha potuto far rientro a casa, tra l’affetto dei suoi cari.