Scompare il giorno del suo compleanno, ritrovato anziano malato di Alzheimer

Una brutta avventura per un anziano, scomparso il giorno del suo compleanno e fortunatamente ritrovato dopo ore di ricerche. Ieri pomeriggio, al centralino del numero unico per le emergenze era arrivata la telefonata di una donna che chiedeva aiuto perché il marito, ultrasessantenne e malato da tempo di Alzheimer, non era tornato a casa.

La segnalazione è stata diramata a tutte le pattuglie della Polizia di Stato ed in particolare a quelle del quadrante ovest della capitale. Gli agenti del commissariato Spinaceto sono andati in un?area verde, dove gli abitanti del quartiere sono soliti passeggiare, e lo hanno trovato accasciato vicino ad una macchina.

L'uomo, seppur provato, era in buone condizioni di salute ed è stato riaccompagnato a casa dagli stessi poliziotti.