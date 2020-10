Si allontana dalla casa di riposo, anziano ritrovato in un fosso: è grave

Lo hanno ritrovato dopo diverse ore di ricerche in un fosso in gravi condizioni per poi affidarlo alle cure dell'eliambulanza. Ad essere ritrovato un uomo di 70 anni, sparito nel corso della mattinata dopo essersi allonananato da una residenza per anziani di Mandela, Comune dell'alta Valle dell'Aniene.

In particolare la sala operativa del Comando Provinciale di Roma è stata allertata intorno alle 10:00 di martedì 20 ottobre per una ricerca di persona. Sul posto sono quindi intervenute la squadra 14A di Subiaco, il Nucleo Saf, le squadre Tas (Topografia Applicata al Soccorso) e Sapr per la ricerca dall'alto tramite drone.

Dopo diverse ore le ricerche si sono concluse nel pomeriggio con il ritrovamento dell'anziano caduto dentro un fosso adiacente la strada. In condizioni gravi il 70enne è stato poi affidato alle cure del personale medico.