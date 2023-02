Si allontana da una clinica: 79enne trovato sulla Tuscolana in stato confusionale

Si sono concluse con un lieto fine le ricerche di un uomo scomparso per quasi 24 ore. Sparito da una clinica privata dei Castelli Romani nella giornata di martedì 14 febbraio E.C., originario di Lariano, è stato trovato in stato confusionale a parecchi chilometri di distanza dal luogo da cui aveva fatto perdere le tracce.

Era stata la figlia dell'uomo, nella giornata di marteì 14 febbraio, a presentare denuncia ai carabinieri della stazione di Grottaferrata, dopo aver perso notizie del papà. Affetto da demenza senile il 79enne si era allontanato da una clinica dov'era in cura facendo perdere le proprie tracce. Attivata la macchina dei soccorsi - con l'appello di ricerca divulgato sui social e dalla trasmissione Chi l'ha visto? - meno di 24 ore alcuni automobilisti hanno segnalato la presenza di una persona che si aggirava in stato confusionale sulla via Tuscolana, in un'area boschiva nella zona di Monte Compatri.

Raggiunto da una pattuglia di carabinieri della compagnia di Frascati l'uomo - che non ha saputo indicare ai militari di come fosse finito sulla Tuscolana - è stato accompagnato all'ospedale di Velletri per accertamenti. Riabbracciato dalla figlia la donna ha poi ringraziato i carabinieri per aver ritrovato il padre sano e salvo.