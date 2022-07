Anziano si allontana da casa e fa perdere le proprie tracce, rintracciato dalla polizia

La richiesta d'aiuto alla polizia l'hanno fatta moglie e figlia che, visibilmente scosse per le sorti del loro caro, hanno denunciato nel pomeriggio di ieri la scomparsa di un uomo di 86 anni allontanatosi poco prima dalla loro casa alla Garbatella.

I poliziotti del XII distretto Monteverde, raccolte tutte le informazioni utili alla descrizione dell’uomo, hanno immediatamente diramato la notizia della scomparsa tramite la sala operativa, al fine di coordinare le ricerche. Contestualmente è stata richiesta la geolocalizzazione al gestore dell’utenza telefonica dell’86enne, il quale non rispondeva più alle telefonate ricevute.

Grazie alle coordinate ricevute dal gestore telefonico è stato possibile risalire alla zona dove l’uomo si era recato poco prima e concentrare le ricerche delle pattuglie di polizia in quell’area. In meno di un’ora l’uomo è stato ritrovato in buone condizioni di salute e riaffidato alla moglie ed alla figlia, che hanno potuto finalmente riabbracciare il loro caro.