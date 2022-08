L'anziano scappato da una Rsa trovato in pigiama di notte in strada

Un anziano in pigiama in stato confusionale su un marciapiede nella zona di Primavalle. Questa l'immagine che si sono trovati davanti gli agenti di polizia che la scorsa notte hanno rintracciato e riaffidato ai familiari un settantenne che alcune ore prima era scappato da una Rsa della provincia di Roma.

I fatti sono accaduti lo scorso weekend quando alla centrale operativa della questura di Roma è arrivata una nota di ricerca per un uomo allontanatosi nel tardo pomeriggio da una Residenza Sanitaria Assistenziale alle porte di Roma.

Cominciate le ricerche è stato un equipaggio del commissariato Monte Mario a trovare poi l'uomo, in stato confusionale, mentre si trovava intorno alle 22:00 in via della Pineta Sacchetti, nella zona di Primavalle. Fornita una prima assistenza all'uomo lo stesso è stato poi affidato alle cure del personale del 118 che lo ha trasportato all'ospedale San Carlo di Nancy.

Rintracciati i familiari gli agenti hanno poi accertato la fuga dell'uomo dalla Rsa avvenuta intorno alle 19:00, struttura dove l'uomo è stato poi riaccompagnato il giorno successivo.