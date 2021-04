Scappa dall'ospedale per tornare a casa, anziano ritrovato sulla Colombo

Storia a lieto fine domenica pomeriggio quando gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario della polizia locale hanno ritrovato un uomo che aveva deciso di allontanarsi dell’ospedale per fare rientro a casa sua.

Erano circa le 16:30, quando il personale ha scorto il signore di 82 anni, barcollante e in stato confusionale, con lo sguardo perso nel vuoto e una borsa alla mano, che camminava sul ciglio stradale di via Cristoforo Colombo.

Gli agenti, notando subito che l’uomo corrispondeva alla descrizione di una persona scomparsa, di cui poco prima era stata diffusa una nota di ricerca da parte della centrale operativa, hanno allertato il 118 e in attesa dell'arrivo del personale sanitario, per consentirgli il rientro in ospedale per le cure necessarie, si sono presi cura di lui tranquillizzandolo e facendo in modo che si sentisse al sicuro.