I rapinatori in casa, anziano minacciato e derubato di oro e gioielli

Era da solo in casa quando si è trovato davanti una banda di rapinatori. Minacciato è stato costretto a consegnare ai malviventi quello che aveva. La rapina choc si è consumata lunedì mattina a Roma Nord, vittima un 72enne italiano.

Il colpo intorno alle 12:30 di lunedì 24 ottobre, quando la vittima si è trovata dentro la sua casa di via Rubra, a Labaro, una banda di rapinatori. Minacciato con un cacciavite l'anziano è stato costretto a consegnare ai malviventi oro e gioielli. Arraffato il bottino - ancora in via di quantificazione - la banda si è data alla fuga.

Sotto choc - ma illeso - il 72enna ha richiesto l'intervento al 112. In via Rubra sono quindi intervenuti gli agenti del commissariato Flaminio di polizia a cui la vittima ha fornito la propria testimonianza. Nell'abitazione anche gli investigatori della scientifica, a caccia di eventuali tracce lasciate dalla banda.