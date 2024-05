Due donne si presentano all'appuntamento hot, dopo il sesso rapinano anziano di 20 mila euro

Un appuntamento a luci rosse finito male, con un uomo - un romano di 75 anni - rapinato in casa da due donne che gli hanno portato via 20mila euro in gioielli. Mentre una saccheggiava l'appartamento dell'anziano, l'altra lo intratteneva con un rapporto sessuale a pagamento. È quanto successo nella notte, all'una e un quarto. A dare l'allarme è stata la stessa vittima che ha allertato la polizia.

L'abbocco

Secondo quanto emerso il settantacinquenne aveva conosciuto una donna su un sito di incontri. Dopo qualche scambio in chat, ecco l'invito per una prestazione sessuale a pagamento. "Vuoi venire a casa da me?". Lei accetta e porta un'amica, insieme alla figlia di sette anni perché, a dire dalla donna, non sapevano dove andare.

L'invito a cena

Il 75enne, convinto della bontà della trattativa appena conclusa, acconsente e invita tutte a cena nel suo appartamento in Prati. La serata inizia nel migliore dei modi. I quattro cenano e poi l'anziano va in camera da letto con la donna che aveva scelto. Dopo la prestazione sessuale, però, la ragazza accusa un malore che poi si rivelerà fasullo.

Il maxi furto

È però la scusa perfetta per tagliare la corda. Lei, la sua amica e la bimba di 7 anni vanno in ospedale. O almeno così dicono. L'anziano resta a casa e poco dopo si accorge del furto. Da casa erano spariti ben 20 mila euro in gioielli. Sul posto, allertati, sono così accorsi i poliziotti del commissariato Prati che hanno sequestrato le telecamere di sorveglianza dell'appartamento e sono alla ricerca delle due donne.