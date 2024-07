Anziano preso a picconate e rapinato in casa da un ragazzo conosciuto a Termini

È stato aggredito in casa da un ragazzo di 19 anni e preso a picconate, quindi è stato rapinato di 55 euro. A salvarlo sono stati gli agenti della polizia di Stato che hanno seguito le tracce di sangue nel condominio, dopo aver fermato il giovane aggressore che era ancora armato dall'arnese. È il riassunto di una storia che presenta dei lati ancora da chiarire, iniziata nella notte tra domenica e lunedì.

Le urla dall'appartamento

Carlo, nome di fantasia della vittima del 72enne, è in appartamento in viale Palmiro Togliatti, all'altezza di Colli Aniene. Intorno alle 4 del mattino si sentono delle urla. Un uomo grida: "Dammi i soldi o ti ammazzo", poi altre urla e rumori di una porta che si infrange. Mentre i residenti del condominio provano a capire cosa stia accadendo, chiamando anche il numero unico per le emergenze, dal condominio esce un giovane vestito con una felpa nera con cappuccio, con un pantalone chiaro e scarpe ginniche di colore bianco che poi corre in strada con una zappa piccone da giardinaggio in mano e che prova a fermare qualche auto di passaggio.

Fermato il ragazzo col piccone

A bloccarlo ci pensano gli agenti delle volanti della polizia di Stato. Perquisito, oltre la zappa, aveva con sé anche 55 euro nascosti negli slip. Dopo aver bloccato il giovane, gli agenti hanno notato che il vetro dell'androne del condominio di viale Palmiro Togliatti era completamente infranto. All'interno dell'atrio c'era una lunga scia di sangue che proseguiva lungo le scale condominiali.

Portato in ospedale

Seguendo le tracce gli agenti sono così giunti in un appartamento al terzo piano dove la porta di ingresso presentava diversi segni di danneggiamento riconducibili proprio alla zappa piccone trovata in mano al 19enne. In casa c'era un anziano ferito, Carlo appunto. Il 72enne presentava una profonda ferita lacero contusa all'avambraccio destro, da cui fuoriusciva copiosamente sangue e un'altra ferita alla mano sinistra. Soccorso è stato portato all'ospedale Pertini dove ne avrà per 10 giorni.

La versione al vaglio

Stando al racconto dell'uomo, Carlo avrebbe conosciuto il 19enne alla stazione Termini. Un ragazzo come tanti. I due avrebbero chiacchierano e il giovane, che non sa dove dormire la notte, avrebbe chiesto ospitalità. L'anziano si sarebbe fidato e gliela avrebbe concessa. A quel punto il 19enne avrebbe dato in escandescenza e avrebbe ferito la vittima con un piccone rubando 55 euro al 72enne. La versione della vittima è al vaglio. Il ragazzo, nel frattempo, è stato arrestato per rapina aggravata, resistenza e lesioni.