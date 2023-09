Picchia l'anziano padre invalido e lo riduce in fin di vita

Dopo una lite si è accanito contro il padre ottantunenne e lo ha picchiato, riducendolo in fin di vita. È quanto successo a Ciampino, alle porte di Roma. A ricostruire la violenza sono stati i carabinieri che hanno arrestato un cinquantenne, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia.

Nell'appartamento i carabinieri hanno bloccato l'uomo che, in evidente stato di ebbrezza alcolica, aveva pochi istanti prima malmenato il padre, invalido e allettato, colpendolo violentemente con calci e pugni al viso e al corpo, procurandogli gravi lesioni.

L'anziano, immediatamente soccorso dai militari e da personale del 118, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del policlinico di Tor Vergata, riportando una prognosi di 40 giorni. Durante la perquisizione eseguita nei confronti dell'indagato, i carabinieri hanno anche trovato 1,5 grammi di cocaina, motivo per cui è stato segnalato quale assuntore di stupefacenti, alla prefettura di Roma. L’arrestato è stato condotto in carcere a disposizione dall'autorità giudiziaria di Velletri.