Picchia l'anziano che accudisce e lo riduce in fin di vita, arrestato badante

Ha picchiato l'anziano che accudiva riducendolo in fin di vita. Lo ha aggredito con una violenza tale da causargli lesioni in tutto il corpo, la frattura delle vertebre lombari, delle costole, del cranio e la perforazione del polmone. Un brutale pestaggio dopo che il badante, un cittadino dello Sri Lanka, ha saputo che l'anziano signore di cui si sarebbe dovuto occupare era un ex poliziotto.

A quel punto il badante di 31 anni ha iniziato a sputare sui quadri, rovesciare i mobili dell'appartamento e lo ha massacrato di botte. Tutto, secondo una prima ricostruzione, perché non gli sarebbe stato rinnovato il permesso di soggiorno. Una circostanza che non aveva nessuna correlazione con la vittima di 94 anni, che ha avuto il torto di essere stato in passato un agente della polizia di Stato.

Le indagini

A ricostruire la violenta aggressione sono stati i carabinieri della stazione di Porta Portese che, a conclusione di serrati accertamenti investigativi coordinati dalla procura di Roma, hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio a carico del badante. Ad accorgersi di quanto era accaduto è stato il figlio dell'anziano che ha chiesto aiuto al 112.

L'arresto

Quando i militari sono intervenuti nell'appartamento in zona Portuense hanno trovato il badante ubriaco. L'anziano è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma, dove si trova tuttora in prognosi riservata, in terapia intensiva, in pericolo di vita.

Raccolti i gravi indizi di colpevolezza a carico del cittadino dello Sri Lanka, i carabinieri lo hanno arrestato e portato Regina Coeli dove il gip di Roma ha convalidato il fermo e disposto per lui la custodia cautelare in carcere.