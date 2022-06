Si allontana per andare a ritirare la pensione ma non ritrova la strada di casa, salvato anziano

Era in servizio di viabilità nel quartiere di Tor Marancia, la pattuglia della polizia locale del VIII gruppo Tintoretto che, allertata da alcuni cittadini, ha soccorso un anziano che vagava disorientato in via dell'Accademia del Cimento.

Gli agenti si sono avvicinati al signore, in evidente stato confusionale, si sono subito sincerati delle sue condizioni e, dopo averlo rassicurato, hanno instaurato un rapporto di fiducia con l'uomo. L'anziano, 87 anni, si era perso dopo essersi allontanato dal quartiere Marconi, dove era residente, per andare a ritirare la pensione.

Attivate le ricerche per il rintraccio dei familiari, gli agenti hanno anche provveduto a fornire un'adeguata assistenza all'anziano date anche le alte temperature della giornata romana. Grazie all'intervento della pattuglia, l'uomo ha potuto ritrovare l'abbraccio della famiglia e fare ritorno presso la propria abitazione.