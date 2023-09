Tor Bella Monaca, anziano occupa appartamento Ater

Ha forzato una porta di un appartamento in via Santa Rita da Cascia, all'altezza del civico trenta, e ha così occupato un appartamento Ater a Tor Bella Monaca. Un uomo di 74 anni ha così tentato di impossessarsi abusivamente dell'appartamento di proprietà dell'Ater di Roma, situato al quattro piano.

Dopo una segnalazione, i carabinieri di Tor bella Monaca sono intervenuti immediatamente e dopo aver raggiunto l'appartamento e identificato l'uomo, lo hanno denunciato in stato di libertà per invasione di edifici. L'anziano ha poi rilasciato spontaneamente l'immobile che, previa messa in sicurezza, è stato riconsegnato all'ente proprietario.