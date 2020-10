Anziano muore nel cortile condominiale dopo essere precipitato dal secondo piano

Tragedia al Salario nella zona di Villa Ada dove un uomo è morto dopo essere precipitato nel cortile condominiale della sua abitazione. La chiamata al 112 nella mattinata di domenica da via Fogliano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di viale Eritrea ed il personale del 118. Inutili i tentativi di soccorso, per l'uomo, un 96enne, non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate dall'anziano dopo essere precipitato dalla sua abitazione al secondo piano. Fra le ipotesi gli investigatori propendono per quella del gesto volontario.