Anziano trovato morto nel parco del Pineto

A ritrovarlo il nipote in una grotta: l'82enne aveva fatto perdere le sue tracce da venerdì sera

All'interno di una grotta, nei pressi di un giaciglio improvvisato. Lui disteso e privo di vita. A ritrovarlo il nipote che immediatamente ha allertato le forze dell'ordine. Un anziano di 82 anni è stato trovato morto ieri mattina nel parco del Pineto, nella zona di Pineta Sacchetti.

Scomparso da venerdì

Il ritrovamento alle 12.30 di sabato 3 aprile ad opera del nipote che nel parco era andato, disperato, per cercare l'anziano. Da venerdì infatti l'82enne aveva fatto perdere le proprie tracce e, prima di sporgere denuncia alle forze dell'ordine, era stato deciso l'estremo tentativo: cercarlo nell'area verde. Una notte all'addiaccio e la speranza di ritrovarlo lì dove l'anziano era solito fare lunghe passeggiate.

Le ricerche nel parco

Una pista rivelatasi fondata. Sì, perché l'anziano si era recato proprio nel parco del Pineto per una passeggiata. Disorientato, forse in difficoltà, ha incontrato una grotta dove ha improvvisato un giaciglio per trascorrere la notte. E qui ha trovato la morte.

Sul posto, allertati dal nipote gli agenti del commissariato Aurelio. Sul cadavere non sono stati trovati segni di violenza. La salma è stata tuttavia messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.