Crolla impalcatura da un palazzo e colpisce un anziano disabile

Colpito da una impalcatura crollata da un palazzo è rimasto ferito ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Vittima un anziano disabile di Ostia che questa mattina si trovava in strada a bordo di un bici a tre ruote. In via Umberto Cagni il crollo, con l'uomo - un 77enne - colpito in pieno da una mantovava, ovvero un piano inclinato messo proprio a protezione del ponteggio.

L'incidente è avvenuto intorno alle 11:30 del 8 marzo all'altezza del civico 28 della strada di Nuova Ostia. Da subito in condizioni gravi - sepper cosciente - l'anziano è stato affidato alle cure del personale del 118 e trasportato dall'ambulanza all'ospedale Grassi di Ostia, dove si trova in prognosi riservata.

Sul posto per accertare l'accaduto sono intervenuti gli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale. Ascoltati i testimoni e raccolti i primi elementi starà ora ai caschi bianchi accertare eventuali responsabilità da parte della ditta incaricata dei lavori che ha montato prima il ponteggio e poi la mantovana.