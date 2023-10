Affetto da demenza senile prende l'auto del figlio e si allontana. Ritrovato a chilometri di distanza

Giornata movimentata per la polizia locale di Frascati. Nel primo pomeriggio di martedì scorso una pattuglia impegnata nel controllo del territorio è stata fermata da un uomo che ha chiesto aiuto in quanto il proprio papà, malato di demenza senile, era riuscito ad allontanarsi dalla propria abitazione a bordo dell'auto di famiglia.

Dopo aver annotato la targa del veicolo la pattuglia l'ha intercettata in via di Vermicino - al confine con il comune di Roma - e dopo averla raggiunta e affiancata, ha convinto il conducente a rallentare e fermarsi in sicurezza senza provocare danni a cose o persone. L'uomo è stato poi rassicurato e affidato alle cure dei familiari, nel frattempo allertati e giunti sul posto.

Anziana scomparsa da San Giovanni ritrovata a Frascati

Qualche ora dopo, alcuni passanti del Centro Storico di Frascati, hanno allertato una'altra pattuglia dei caschi bianchi in quanto era presente una signora anziana in evidente stato confusionale. Gli agenti dopo averla raggiunta e tranquillizzata, hanno cominciato ad indagare sulla sua identità accertando che la signora si era allontanata dall'abitazione della figlia situata a Roma in zona San Giovanni ed era arrivata a Frascati con i mezzi pubblici.

Dopo aver allertato i familiari la donna è stata riconsegnata alla figlia nel frattempo sopraggiunta dalla Capitale.