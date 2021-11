Adescato da una ragazza viene rapinato da una coppia di banditi

E' stato adescato da una giovane ragazza in auto. Portato in un luogo appartato è stato però sorpreso da una coppia di banditi, complici della giovane, che lo hanno poi rapinato e lasciato in strada senza portafogli. Vittima un anziano di 84 anni, abbordato dalla donna mentre passeggiava per le strade di Anzio, Comune del litorale nord laziale.

I fatti sono accaduti martedì 9 novembre quando l'84enne è stato avvicinato dalla predatrice con la scusa di dargli un passaggio. Invitato a salire in auto la giovane gli ha proposto di andare ad appartarsi in un luogo lontano da occhi indiscreti. I due raggiungono via Amilcare Cipriani ma una volta scesi dalla vettura l'anziano è stato sorpreso da una coppia di complici dell'adescatrice, un ragazzo ed una ragazza, che senza colpo ferire lo hanno rapinato del portafogli contenente 150 euro ed i documenti.

Lasciato sulla strada provinciale 5A6 l'anziano, ancora in possesso del suo telefono cellulare, ha quindi richiesto l'intervento del 112. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del Commissariato Anzio-Nettuno di polizia che, raccolta la sua testimonianza, hanno cominciato le ricerche del diabolico trio, riuscito al momento a far perdere le prorpie tracce.