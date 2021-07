Storia d'amore over 80: lui la lascia, lei lo perseguita sino ad accoltellarlo. Anziano in ospedale

Un'amore senza età, una relazione fra due anziani che dal sentimento si è tramutata in gelosia una volta che l'uomo, di 81 anni, ha deciso di interrompere la relazione con la sua fidanzata, una 78enne. Un "addio" che la pensionata non ha accettato, cominciando a perseguitare il suo amore per settimane sino sotto casa, dove poi lo ha accoltellato provando a darsi alla fuga. I fatti sono accaduti alle prime ore di venerdì mattina ad Ostia con l'uomo trasportato in ospedale e la sua "vecchia fiamma" finita in commissariato.

L'aggressione "over80" è avvenuta intorno alle 8:30 di stamattina quando la 78enne si è presentata sotto casa dell'uomo, in zona via Capo Spartivento, per un ennesimo incontro chiarificatore, per convincere il suo fidanzato a tornare con lei. L'uomo però non ne vuole sapere, la decisione presa un mese fa di mettere fine alla loro storia è irrevocabile. Ma lei non ci sta, prova a convincerlo sino a quando impugna un coltello da cucina e si scaglia contro l'81enne, ferendo con la lama al torace.

Impaurita la donna prova a scappare mentre l'ex viene preso in carico dall'ambulanza del 118 che lo trasporta all'ospedale Grassi di Ostia dove è stato refertato con 15 giorni di prognosi. Sul posto arrivano gli agenti del Commissariato Lido di polizia che ricostruiti i fatti trovano l'anziana poco distante.

Accompagnata in commissariato ed arrestata per tentato omicidio.