Banda di ladri armati di coltello fa irruzione in un appartamento: feriti due anziani

Armati di coltello e con i volti travisati si sono fatti aprire la porta finestra da una coppia di anziani per rapinarla. I due, feriti, sono stati portati in ospedale. Non sono in gravi condizioni. È quanto accaduto nel pomeriggio di giovedì 14 aprile all'Albuccione, frazione di Guidonia Montecelio, provincia nord est della Capitale. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato di Tivoli.

I rapinatori, da una prima ricostruzione sarebbero stati in tre, si sarebbero fatti aprire dai due anziani, marito e moglie di 90 e 85 anni, che erano in casa insieme a un conoscente di 80 anni, un vicino di casa. I rapinatori avrebbero minacciato i tre con i coltelli per chiedergli di aprire la cassaforte, ma non sono riusciti a portare a termine il colpo e sono fuggiti.

I due uomini sono stati aggrediti. L'uomo di 90 anni alla testa e l'80enne alla mano. Hanno riportato alcuni tagli ed ecchimosi tanto da essere trasportati all'ospedale San Giovanni Evangelista Tivoli in codice giallo. Non ha riportato alcuna lesione, invece, l'85enne moglie del 90enne. Si stanno esaminando le immagini dei sistema di videosorveglianza della zona.