Anziani truffati per 100 mila euro da finto carabiniere e falso avvocato

"Pronto, deve venire subito in piazza dei Tribunali per portarci dei documenti. C'è un atto a suo carico". La voce è quella di uno uomo che si presente come maresciallo dei carabinieri, ma in realtà è truffatore. A rispondere al cellulare è un anziano di 80 anni che, impaurito, fa quello che gli viene chiesto.

Così, mentre l'uomo va in tribunale, senza un reale motivo, la moglie, 84 anni, resta a casa da sola e diventa la preda perfetta. In pochi instanti un uomo si presenta alla sua porta: "Sono un avvocato, suo marito ha fatto un incidente e rischia l'arresto", dice. Anche lui, truffatore di professione, agisce in fretta. Chiede dei soldi e la donna, spaventata per le sorti del consorte, paga.

Dà due cassette di sicurezza al (falso) legale. Dentro c'erano circa 100 mila euro tra gioielli, orologi e denaro. Il truffatore prende il malloppo e scappa. Sembra un film, anche già visto, invece è l'ennesimo racconto di una truffa ai danni di anziani successa questa volta nella zona del Don Bosco, nel pomeriggio di giovedì 9 maggio.

Una volta tornato il marito a casa, poco dopo le 18, i due coniugi anziani si sono accorti dell'inganno e hanno subito contattato il numero unico per le emergenze. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Tuscolano che adesso indagano. Dei truffatori, al momento, nessuna traccia.