Così una coppia di truffatori seriali ha ingannato gli anziani della provincia di Roma

Hanno truffato anziani in serie nei comuni della provincia di Roma, rubando migliaia di euro e gioielli come orecchini, bracciali, anelli e fedi. Al termine di una complessa attività d'indagine, i carabinieri della sezione operativa di Bracciano hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari a carido di un 34enne e una 50enne campani, gravemente indiziati di essere i responsabili di 5 truffe ai danni di anziani, perpetrate tra maggio e luglio nei comuni di Manziana, Anguillara Sabazia, Grottaferrata, Lugo e Asola.

Le vittime venivano contattate al telefono da persone che, spacciandosi per carabinieri, riferivano di un grave incidente stradale in cui il figlio o la figlia avevano cagionato gravi lesioni alla controparte. Una volta rassicurata la vittima sulle condizioni di salute del congiunto che tuttavia, trovandosi in ospedale, non avrebbe potuto contattarla direttamente, i malviventi ingannavano gli anziani che se non avessero corrisposto una somma di denaro, le conseguenze legali sarebbero potute essere molto gravi.

Ottenuta dunque la fiducia della vittima, il cui unico pensiero in quei momenti non poteva che essere di agevolare in ogni modo possibile la soluzione del problema, il finto carabiniere concordava un incontro con la vittima, per il ritiro del denaro. È a questo punto che entrava in gioco il 34enne, impersonificando un fantomatico avvocato.

Così mentre la donna faceva "da palo" attendendo in macchina, il 34enne entrava in casa dell'anziano caduto nella trappola, facendosi consegnare tutto il denaro contante prontamente disponibile (somme tra i 300 e i 3000 euro) e in alcuni casi anche gioielli di valore (orecchini, bracciali, anelli e fedi).