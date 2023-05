Sedotti e rapinati da due giovani donne

Sedotti da due giovani donne sono stati attirati in una trappola e poi rapinati con le malviventi che si sono poi date alla fuga. Vittime due anziani, derubati di oro e soldi. A ingannarli due giovani cittadini romene che li avevano attirati in una trappola dopo averli abbordati per le vie del centro di Colleferro, comune della provincia sud di Roma. Una volta carpita la loro attenzione si sono fatte portare a casa di uno di loro e qui hanno messo in pratica la truffa.

I due malcapitati superato l'imbarazzo iniziale hanno poi trovato la forza di denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine. Sulle tracce delle ladre si sono messe i poliziotti. Dopo qualche tempo la 32enne e la 20enne dell'est Europa, con precedenti penali per truffa, sono state rintracciate e i soldi e i monili d'oro recuperati e restituiti ai legittimi proprietari.