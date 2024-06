Prima Porta, coppia di anziani rapinata al cimitero. Lui si aggrappa all'auto dei ladri e viene trascinato per metri

Disavventura per una coppia di anziani rapinata domenica pomeriggio nel cimitero di Prima Porta, a Roma. La coppia, lui di 77 anni e lei di 72, si è resa conto di aver dimenticato la borsa nella macchina lasciata aperta davanti all'ingresso. Tornati indietro a prenderla hanno visto i ladri scappare.

L'uomo si è aggrappato alla macchina dei ladri sperando di fermarli, per riprendere la borsa della moglie, ed è stato trascinato per un tratto. Soccorso è stato poi medicato in ospedale con una prognosi di 8 giorni. La polizia ha rintracciato e arrestato uno dei responsabili, un 23enne, sulla via Tiberina. Il giovane è stato denunciato e lasciato libero perché non colto in flagranza di reato e senza la refurtiva addosso.