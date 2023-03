Ventidue anziani morti per Covid nella Rsa, pm chiede archiviazione dell'indagine

Dopo quasi tre anni di indagine è arrivata la richiesta di archiviazione per il caso della residenza per anziani Madonna del Rosario di Civitavecchia. Nella struttura, nei mesi di marzo e aprile 2020, sono morte 22 persone a causa di un focolaio di Covid-19 che aveva portato a 42 persone contagiate su 55 ospiti.

Il fascicolo, contro ignoti, prevedeva tre ipotesi di reato, dal delitto colposo contro la salute, alle lesioni colpose, al delitto colposo di danno, per gli eventi inerenti la gestione dell'emergenza da parte della struttura gestita da un'altra azienda, trasformata poi dalla Asl Roma 4 in Covid Hospital.

Secondo i familiari di sedici delle ventidue vittime, tuttavia, le indagini non vanno archiviate. A rappresentarle l'avvocato Norma Natali. Attraverso il legale si sono opposte alla richiesta di archiviazione presentata dalla procura. Secondo il parere dei familiari "all'interno della struttura non sono state applicate le leggi e le normative emanate sia dal ministero della Salute, sia dalla Regione Lazio".

"La mancanza di DPI (mascherine, tute, guanti, etc etc) e la mancata distanza di sicurezza tra pazienti e operatori (distanziamento sociale) ha contribuito alla diffusione del virus, causando anche la gravissima carenza di personale sanitario, che non ha potuto assistere adeguatamente i degenti della struttura, ricordiamo che tutti i degenti arrivati in ospedale o trasferiti presso altre strutture, a valle della guarigione, sono arrivati denutriti e disidratati, in condizioni precarie sia fisiche che psichiche, poiché non tutti potevano avere contatti telefonici con i propri familiari", affermano i familiari di 16 delle 22 vittime. I parenti chiedono "giustizia".