Strage nella casa di riposo di Lanuvio, in quattro rischiano il processo

È passato poco più di un anno dalla tragedia della casa di riposo Villa dei Diamanti di Lanuvio, dove cinque anziane donne sono morte per intossicazione da monossido di carbonio. La procura di Velletri nei giorni scorsi ha chiuso le indagini.

Quattro le persone che rischiano il rinvio a giudizio con l’accusa di lesioni colpose e omicidio colposo plurimi: la donna che di fatto gestiva la struttura, le due amministratrici titolari e l’operaio che ha installato la caldaia da cui, secondo gli accertamenti, è partito il malfunzionamento che ha ucciso le cinque ospiti e ne ha intossicati altri cinque, oltre a due dipendenti.

Le vittime della strage, tutte provenienti da vari paesi dai Castelli romani (Ariccia, Genzano e la stessa Lanuvio) sono morte nel sonno: Agnese Capatano, 71 anni, Giuseppina Valentino, 67 anni, Teresina Venturini, 87 anni, Maria Laura Minelli, 89 anni, e Maria Macci, 99, sono state trovate senza vita nei loro letti la mattina del 16 gennaio 2021. Se inizialmente le cause della morte non sembravano chiare, nei giorni successivi è stato acclarato, anche attraverso indagini e sopralluoghi, che a ucciderle era stato il monossido di carbonio.

Gli inquirenti hanno quindi avviato una serie di verifiche sugli impianti di riscaldamento e sulla caldaia, accertando che nessuna revisione né manutenzione sarebbe stata fatta tra il 2016 e il 2021 e che l’impianto presentava irregolarità nell’installazione. La procura attribuisce dunque responsabilità nella tragedia sia a chi gestiva e amministrava la struttura sia al tecnico che si è occupato di installare la caldaia, contestando anche la violazione delle nome sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

“Provvederò a richiedere le copie del fascicolo e, una volta esaminati gli atti, depositerò una memoria difensiva, una consulenza tecnica di parte e ulteriore documentazione. Cercheremo di dimostrare che non c’è alcun nesso di causalità tra la condotta posta in essere dalle mie assistite e gli eventi gravissimi che sono occorsi - spiega l’avvocato delle tre donne indagate, Daniele Bocciolini - Umanamente sono ovviamente molto preoccupate, perché sentono il peso di una responsabilità che a mio sommesso giudizio non può essere loro attribuita: si sono limitate a gestire nel migliore dei modi la casa alloggio per anziani, prendendosene cura quotidianamente. Tutto ciò che attiene alla installazione della caldaia che sembrerebbe aver cagionato anche le tragiche morti, attiene ad aspetti esclusivamente tecnici e non può essere a loro imputato”.