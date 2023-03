Vita dura per i truffatori: anziani coniugi fanno arrestare due fratelli

Vita dura per i truffatori che adescano anziani nella Capitale. Anche se ancora sono molti i nonni e le nonne raggirati da fantomatici parenti, direttori o finti avvocati, sono molti quelli che hanno cominciato a essere coscienti del fenomeno che li riguarda da vicino. Così, dopo che una anziana signora ha permesso ai carabinieri di arrestare un giovane truffatore a Tor Bella Monaca, stesso finale si è prospettato per due fratelli truffatori, finiti in manette dopo che la coppia di anziani finiti nel loro mirino ha compreso di essere vittima di un raggiro.

Non a caso la questura di Roma, anche sulla base di un sistema di georeferenziazione dei reati, ha intensificato i controlli, anche in borghese, in quelle zone maggiormente colpite da questo odioso fenomeno. Ma non solo attività investigative, questa volta a essere fondamentali sono stati i consigli dati alle anziane vittime durante uno dei corsi anti truffa tenuto dai poliziotti.

I poliziotti del IV distretto San Basilio hanno arrestato, poiché colti in flagranza di reato, due fratelli di 19 e 37 anni di origine partenopea che hanno messo in atto una truffa nei confronti di due anziani coniugi rispettivamente di 84 e 72 anni.

Nella fattispecie, i due uomini hanno contattato telefonicamente l’84enne, inducendo nell'anziano il convincimento che il nipote fosse "nei guai" per una multa e che necessitasse di un’ingente somma di denaro in contanti.

L’anziano, intimorito dalle paventate sorti del nipote, ma memore delle informazioni fornitegli dagli agenti durante uno degli incontri dedicati alla sensibilizzazione contro le truffe ai danni degli anziani svolto dal IV distretto San Basilio, a cui lo stesso aveva partecipato, ha subito contattato il poliziotto che aveva conosciuto durante la campagna, chiedendogli aiuto.

Gli agenti si sono immediatamente portati nell'abitazione del richiedente e sul posto hanno colto il 19enne mentre faceva ingresso all'interno dell'abitazione per recuperare i monili e i contanti preparati dalla vittima.

I poliziotti hanno inoltre rintracciato e fermato il fratello complice che attendeva in auto, nei pressi dello stabile. L’anziano signore, conscio dello scampato pericolo corso, ha ringraziato i poliziotti manifestando un vivo apprezzamento per il prezioso corso anti truffa che gli ha impedito di finire nella rete di quei soggetti.

Entrambi gli arresti sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria.