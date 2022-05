Mentre passeggia viene aggredito alle spalle per essere rapinato

Lo hanno afferrato alle spalle, aggredito e tentato di rapinare. A notare la scena i carabinieri che hanno sventato il tentativo di rapina ai danni di un uomo di 88 anni. A finire in manette due cittadini romeni di 36 e 38 anni, un uomo e una donna.

I fatti si sono svolti in via Canton, al Torrino. Qui l’anziano stava passeggiando tranquillamente, quando, all’improvviso, è stato afferrato alle spalle dalla donna che ha tentato di portargli via il portafogli.

La scena è stata notata da lontano dalla pattuglia in quel momento in transito lungo la strada e l’indagata, all’approssimarsi dei carabinieri, ha tentato di salire nell’auto dove la stava attendendo il presunto complice, ma la manovra non è andata a buon fine ed entrambi sono stati bloccati.

Subito dopo, i carabinieri hanno soccorso la vittima, che non ha riportato conseguenze fisiche nell’aggressione e non ha richiesto l’intervento di personale medico. L’auto su cui gli indagati stavano viaggiando, una berlina di grossa cilindrata, è stata sequestrata e affidata in custodia giudiziale. L’arresto dei cittadini romeni è stato convalidato.