"Suo nipote deve pagarci un pacco", ma è una truffa

Li hanno fermati con i 1500 euro che si erano fatti consegnare poco prima da un'anziana dopo averla raggirata. A finire in manette un uomo ed una donna che avevano appena messo a segno la truffa del pacco non pagato dalla nipote. E' accaduto a Tivoli Terme, dove i carabinieri della locale compagnia hanno arrestato un uomo di 59 anni ed una donna di 26 anni colti nella flagranza del reato di truffa aggravata commessa in danno di una anziana donna residente nel comune della provincia nord est della Capitale. Gli arresti nel pomeriggio di giovedì.

Una truffa collaudata quella messa in atto dalla coppia diabolica. L'anziana vittima, spesso sola in casa, ha ricevuto una telefonata al numero fisso da una persona che si è finta amica di una sua nipote. Poi la sceneggiata: "Sua nipote deve pagarmi un pacco per un acquisto che ha fatto da me. Ma deve darmi 1500 euro e mi ha detto che in questo momento non li ha. Rischia di finire in carcere".

Soggiogata telefonicamente l'anziana, è quindi scattata la seconda parte della truffa: "Possiamo però evitare che sua nipote finisca in carcere. Se vuole le mando una mia collega a cui può consegnare la somma di denaro che le permetterà di salvare sua nipote".

Confusa, l'anziana vittima non ha però avuto il tempo di contattare la nipote, con i truffatori che hanno cominciato a tempestarla di telefonate sul cellulare al fine di guadagnare il tempo necessario affinché la complice si presentasse davanti la sua porta di casa. Una volta dentro l'appartamento la vittima del raggiro, per aiutare la fantomatica nipote in difficoltà, si è resa disponibile a trovare la somma necessaria che, puntualmente, è stata ritirata dalla complice che si è presentata in casa come delegata al ritiro del denaro o di gioielli.

A salvare la donna ci hanno pensato i carabinieri, impegnati in un servizio specifico di contrasto alle truffe agli anziani. In servizio di controllo i carabinieri della stazione di Tivoli Terme hanno notato l’auto sospetta e l’hanno seguita per studiarne i movimenti: la donna a bordo, telefono alla mano, è entrata in un palazzo per poi uscirne dopo qualche minuto. Immediatamente fermata per un controllo insieme alla persona trovata in sua compagnia, rimasta a bordo dell’auto, un uomo di 59 anni, è stata trovata in possesso di 1.500 euro in contanti, appena consegnati da una anziana donna che credeva di aver aiutato la nipote.

La vittima, raggiunta da altri militari della compagnia carabinieri di Tivoli, ha confermato di aver ricevuto la visita della donna che si era qualificata come addetta di un istituto bancario incaricata al ritiro delle somme per conto del nipote. A seguito di questi eventi, i due soggetti sono stati arrestati e trattenuti nelle camere di sicurezza della compagnia di Tivoli a disposizione della procura della repubblica di Tivoli per le successive udienze di convalida.