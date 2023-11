Con la truffa del finto pacco postale ruba oro e gioielli ad anziana 83enne

Con la scusa della consegna di un pacco postale ha truffato un'anziana di 83 anni, di fatto rubandole oro e gioielli. Un raggiro che è costato il carcere a un uomo di 29 anni di origine campana adesso gravemente indiziato del reato di truffa aggravata in concorso ai danni di una persona anziana.

Ad arrivare a lui sono stati gli agenti della Squadra Mobile di Roma, dopo una indagine con la procura di Roma. A dare il là alle indagini è stata la stessa vittima che, nonostante lo choc della truffa subita, lo scorso luglio si è presentata al commissariato Villa Glori. Un racconto che, ancora una volta, ha illustrato il modus operandi ormai consolidato dei truffatori che mettono le anziane nel loro mirino.

La truffa del finto pacco postale

A contattarla era stata una persona che si spacciava per il figlio. Nel corso della telefonata, il falso parente le ha chiesto la "cortesia" di ricevere per suo conto un pacco postale e che per questo motivo sarebbe stata contattata da Poste Italiane, poiché avrebbe dovuto pagare il pacco in contrassegno.

La donna per compiacere il figlio ha acconsentito, ma a quel punto la truffa era già avvita. Appena chiusa la telefonata, infatti, l'anziana ha ricevuto la chiamata del finto addetto delle Poste, che le comunicava che per la ricezione del pacco avrebbe dovuto pagare la somma di 5300 euro.

Monete in oro antiche

L'anziana, che aveva fatto presente di non disporre in casa di tale cifra, era stata quindi invitata dell'interlocutore telefonico a lasciare in consegna degli oggetti preziosi. Neanche il tempo di riagganciare che la vittima riceve un'altra chiamata, questa dal "figlio" che la rassicurava invitandola a consegnare tutto.

Il piano mancava dell'atto finale. Il finto corriere si è così presentato alla porta della donna e la vittima gli ha consegnato oggetti preziosi e orologi per un valore di oltre un milione di euro, tra cui anche 15 monete Krueger-Rand in oro, 73 monete antiche in oro, vari accendini sempre in oro, orologi da tasca e da polso. Spille, bracciali, anelli e collane, tutto in oro, diamanti e perle. Il 29enne arrestato è stato portato in carcere, mentre continuano le indagini per la ricerca dei complici.