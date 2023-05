"Suo figlio ha un debito": minorenne in trasferta da Napoli truffa anziana per 20 mila euro

"Suo figlio ha un debito". Uno dei tanti abbocchi che vengono utilizzati dai truffatori per ingannare gli anziani. Vittima, questa volta, una donna di 83 anni di Roma. Lo scorso 9 maggio era stata contattata al telefono da un uomo che, riferendo di essere il direttore di un ufficio postale, le chiedeva di pagare una somma in denaro o gioielli, a un addetto che sarebbe passato presso la sua abitazione, quale risarcimento per una fattura non pagata dal figlio, altrimenti sarebbe stato denunciato.



Poco dopo, l'anziana si è ritrovata a casa un uomo che si è spacciato come finto addetto delle poste al quale, in totale buona fede, gli ha consegnato del denaro contante e vari gioielli. Si trattava di un truffatore, un 17enne arrivato da Napoli. Sfortunatamente per il giovane, mentre andava via, si è imbattuto in una pattuglia di carabinieri di Porta Portese che stavano eseguendo alcuni accertamenti in zona.

I militari hanno notato il giovane che, percorrendo nervosamente nella zona del Quadraro mentre era impegnato in una conversazione telefonica. I carabinieri lo hanno visto mentre stava cercando il cognome di una persone sul citofono di un palazzo. Quindi ha citofonato ed è entrato. A quel punto i carabinieri hanno deciso di aspettarlo e una volta uscito dal portone lo hanno fermato per un controllo.

Una volta perquisito, il diciassettenne è stato trovato con gioielli per un valore di circa 20.000 euro e di 550 euro in contanti. Gli accertamenti dei militari dell'Arma hanno permesso di rintracciare l'abitazione della vittima 83enne. Dopo aver acquisito la denuncia della vittima, i militari hanno provveduto a riconsegnare l'intera refurtiva all’anziana donna. Il 17enne è stato arrestato e accompagnato presso il centro di prima accoglienza per i minorenni di via Virginia Agnelli.