“Le sue figlie sono in caserma”, anziana raggirata e derubata

Si è presentato come amico di un nipote, l’ha spaventata dicendole che le figlie erano in caserma ed erano state denunciate, e così facendo è riuscito a farsi consegnare gioielli, contanti e persino il bancomat con il pin.

L’ennesima truffa ai danni di una persona anziana si è consumata su Viale dei Colli Portuensi, vittima una donna di 85 anni che venerdì pomeriggio ha ricevuto la telefonata di un uomo che si è presentato, appunto, come l’amico di uno nipote. Le ha detto che le figlie erano state denunciate e le ha chiesto di consegnargli 4.800 euro per tirarle fuori dai guai, poi le ha dato appuntamento a casa per ritirare il denaro.

La donna, estremamente agitata, ha creduto a quanto le ha raccontato il truffatore e gli ha aperto la porta di casa: l’uomo si è allontanato con preziosi, 500 euro in contanti e poi con il bancomat, consegnato per consentirgli di ritirare la somma richiesta. Soltanto quando è riuscita a parlare con le figlie ha capito cosa era accaduto e ha presentato denuncia in commissariato. Sul posto sono quindi intervenute le volanti di Monteverde e la scientifica per i rilievi.