Truffano anziana con la tecnica del pacco postale, arrestati mentre tornano a casa in autostrada

Avevano appena truffato un'anziana all'Aurelio. A tradirlo il troppo nervosismo. Cosi due giovani sono stati incastrati dai poliziotti in autostrada nel sud della provincia di Frosinone. E’ accaduto lo scorso fine settimana sull’A1 nei pressi dell’area di servizio Casilina dove due individui - che viaggiavano a bordo di una Lancia Ypsilon - sono stati controllati da una pattuglia della sottosezione polizia stradale di Cassino in servizio di polizia giudiziaria.

Poiché gli stessi annoveravano precedenti di polizia e non davano contezza circa il loro viaggio, i poliziotti hanno proceduto a un accurato controllo, che ha portato al rinvenimento nel tunnel centrale dell’auto dove vi è il freno a mano, di una bustina in plastica contenente 200 euro in contanti e numerosi preziosi.

Sicuri dell’ennesima truffa agli anziani, gli agenti hanno svolto accertamenti grazie anche alla collaborazione del commissariato di pubblica sicurezza Aurelio, che hanno dato loro conferma della provenienza di quanto rinvenuto.

La signora aveva ricevuto una telefonata da un suo nipote che le aveva chiesto di ritirare e pagare per suo conto un pacco per un valore oltre di 5.000 euro a un giovane che si stava recando presso la sua abitazione. La malcapitata gli ha consegnato quindi denaro e gioielli.

Il più giovane dei due fermati è stato identificato dalla vittima come colui al quale erano stati consegnati i valori. I due truffatori su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni successive.