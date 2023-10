"Sua figlia ha causato un incidente": anziana truffata per 18000 euro

Ha truffato un'anziana di 87 anni rubandole circa 18 mila euro. Lei, una volta che si è resa conto del raggiro, ha denunciato tutto ai carabinieri della stazione di Aventino che hanno fatto scattare l'indagine coordinata dalla procura di Roma. È così che è finito in manette un 33enne di Napoli.

I fatti risalgono al 7 novembre del 2022 quando la vittima di 87 anni denunciato di essere stata costretta a consegnare 8.000 euro in contanti e gioielli, per un valore di circa 10.000 euro, a un uomo che si era presentato in casa sua dopo aver ricevuto una telefona di un sedicente avvocato che la informava del coinvolgimento della figlia in un grave incidente.

Per evitare ulteriori conseguenze, l'anziana impaurita aveva consegnato i beni in suo possesso. Una volta scoperta la truffa ha quindi denunciato tutto. I militari accorsi in casa della donna eseguirono un accurato sopralluogo che permise di raccogliere numerose impronte che hanno portato all'identificazione del 33enne, già noto per precedenti reati.

L'uomo è stato inoltre riconosciuto dalla vittima in fase di riconoscimento fotografico. La scorsa mattina, i carabinieri dell'Aventino hanno rintracciato l'indagato presso la sua abitazione di Napoli e lo hanno arrestato, associandolo poi nel carcere di Poggioreale.