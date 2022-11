Spinge anziana a terra e la deruba, minorenne bloccata dai passanti

Ha spinto un’anziana donna a terra, scaraventandola sul marciapiede, per poi rubarle la borsa. La scena è stata però notata da alcuni passanti, che sono intervenuti bloccando la giovanissima ladra.

È successo venerdì in via Oderisi da Gubbio, zona Marconi. La vittima è una donna di 70 anni che stava camminando e che è stata avvicinata alle spalle e gettata a terra, a spingerla una ragazza minorenne che ha provato ad afferrare i soldi. I presenti sono però intervenuti subito e l’hanno fermata, chiamando in contemporanea il 112.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Trastevere, che hanno recuperato il denaro e l’hanno restituito alla donna, controllata dal personale del 118 chiamato proprio per assicurarsi delle sue condizioni di salite. La pensionata fortunatamente non ha riportato ferite, ma solo un forte choc.

La minorenne, che ai militari ha riferito di essere incinta, è stata invece accompagnata inizialmente in ospedale per una visita medica che ha invece smentito la gravidanza. È stata quindi trasferita in un centro di prima accoglienza per minori in attesa delle decisioni del tribunale dei minori.