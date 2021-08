Anziana sorpresa dai ladri nel sonno, rubati 100mila euro: erano i risparmi appena ritirati in banca

Sono entrati in casa e, sorprendendola nel sonno, hanno rovistato l'appartamento e poi, mirati, hanno portato via il bottino. Un malloppo da 100 mila euro in contanti, tutti tenuti in due borse. Soldi appena ritirati dalla banca di fiducia, che rappresentavano i risparmi di una vita.

Vittima del furto in casa, una anziana di 82 anni che - notato l'ammanco la mattina seguente - ha dato poi l'allarme al numero Unico per le Emergenze. Sul posto, in una delle via del quartiere Torre Angela, gli agenti del Commissariato Casilino e della squadra della Scientifica polizia di Stato. I ladri, secondo quanto emerso, hanno fatto visita alla donna nella notte tra il 24 e il 25 agosto. Un colpo mirato, probabilmente.

La banda non è escluso che possa aver narcotizzato la vittima che, stando a quanto emerso, non avrebbe sentito nessun rumore in casa. Eppure lo scenario del furto era chiaro, con la casa messa a soqquadro. I poliziotti hanno sequestrato alcune immagini di telecamere della zona. La caccia ai ladri è aperta.