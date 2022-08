L'anziana trovata in strada di notte in stato confusionale

Una donna anziana in stato confusionale smarrita per le strade di Porta Pia. Una figura che alle 23:00 di notte dello scorso 31 luglio non è passata inosservata ad una pattuglia dei carabinieri della stazione Vittorio Veneto in servizio di controllo del territorio in via Piave. I mlitari hanno pertanto avvicinato la signora per comprendere cosa fosse successo. Alla domanda su chi fosse e se avesse bisogno d'aiuto l'anziana non ha saputo fornire risposte. Senza documenti la donna è stata quindi accompagnata in caserma dove i militari dell'arma hanno poi svelato il mistero.

Identificata in una 85enne residente nella zona di Prati, i carabinieri sono risaliti ad una denuncia di scomparsa fatta poche ore prima dai partenti della donna. Convocata nella stazione dei carabinieri è stata poi la nipote a riabbracciare la nonna, ringraziando i militari dell'arma per averla ritrovata sana e salva.