"Non ricordo dove abito", anziana smarrita soccorsa dalla polizia locale

Una storia a lieto fine conclusa con un sospiro di sollievo da parte del figlio di un'anziana che si era smarrita per le vie del centro storico della città. Sola e disorientata la donna, una cittadina italiana di 83 anni, è stata soccorsa martedì pomeriggio in via del Babuino da una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale.

Sono stati gli agenti del I gruppo Centro "ex Trevi" che, durante il servizio di vigilanza nella zona, sono stati avvicinati da una ragazza, la quale ha indicato la signora che, infreddolita e in evidente stato di difficoltà, non ricordava più dove fosse la propria abitazione.

Una volta rassicurata, gli operanti hanno avviato gli accertamenti necessari per risalire ai familiari, riuscendo a rintracciare il figlio che, allertato, è giunto poco dopo sul posto. L'uomo, sollevato, ha potuto così riabbracciare la propria mamma, ringraziando gli agenti per l'aiuto prestato.