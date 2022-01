In auto da Cinecittà est a Tor Sapienza, in lacrime chiede aiuto agli agenti: "Non so tornare a casa"

Era arrivata a Tor Sapienza dalla sua abitazione di Cinecittà est. Una volta in via Salviati ha però accostato la propria auto ed in lacrime si è rivolta agli agenti del gruppo Spe della polizia locale chiedendo aiuto ai caschi bianchi. La donna, di 76 anni, non ricordava più il proprio indirizzo, né come fosse arrivata sino a via Salviati, rammentando solo di essere uscita per fare una visita alla Asl.

Gli uomini del dottor Stefano Napoli, dopo essere risaliti all'indirizzo della donna grazie al numero di targa del veicolo, previa richiesta di autorizzazione alla centrale operativa Lupa, hanno ricondotto la donna e lo stesso veicolo, che la stessa si dichiarava non più in grado di guidare, presso il proprio nucleo familiare.

Sull'episodio è intervenuto il Sulpl (sindacato unitario lavoratori di polizia locale), con una nota del segretario romano aggiunto Marco Milani, "dopo aver espresso apprezzamento per il doveroso operato dei colleghi, non possiamo non evidenziare come le polizie locali, costituiscano ad oggi la prevalente presenza delle istituzioni sul territorio metropolitano. Una presenza che a tutt'oggi non viene debitamente riconosciuta, e cui si continua a negare l'equiparazione con le altre forze dell'ordine, motivo questo che porta la categoria a scioperare io prossimo 15 gennaio".