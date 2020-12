Perde la via di casa dopo essere uscita da messa, anziana ritrovata a chilometri di distanza

Ha camminato per diversi chilometri nel tentativo di tornare a casa dopo aver partecipato alla messa. A ritrovarla mentre camminava con il rischio di essere investita gli agenti della Polizia Locale. A poter riabbracciare il figlio una donna di 88 anni.

In particolare nella mattinata di Santo Stefano, dalla Centrale Operativa della Polizia Locale della Capitale, è stata diramata una nota di ricerca per una signora di 88 anni che, uscita per andare a messa, non aveva fatto più ritorno a casa.

Poco dopo una pattuglia del IX Gruppo Eur l’ha rintracciata sulla Via del Mare in direzione Ostia. La donna, che camminava a piedi in mezzo alla strada e con il rischio di essere investita dai veicoli in transito , è stata vista da alcuni cittadini, che hanno immediatamente allertato i caschi bianchi.

Gli agenti hanno avvistato la signora, che corrispondeva alla descrizione della persona scomparsa. L'ottantottenne era in evidente stato confusionale, disorientata e molto agitata, ma sentendosi chiamare con il nome di battesimo dagli operanti ha iniziato a tranquillizzarsi.

La pattuglia si è rivolta a lei con fare gentile e rassicurante , parlandole con lentezza e con tono amichevole e riuscendo a convincerla a salire a bordo del mezzo, considerato il pericolo a cui era esposta e la stanchezza evidenziata, per aver camminato chilometri e chilometri, convinta di far rientro a casa dopo la Messa.

I ‘caschi bianchi’ hanno immediatamente rintracciato il figlio, al quale la donna è stata affidata. Grande la gioia e il sollievo per la famiglia, che ha mostrato gratitudine nei confronti del personale, per essersi preso cura della donna e per averla riportata agli affetti.