Affetta da Alzheimer si perde mentre è al mercato con la badante

Era al mercato con la sua badante quando si è allontanata facendo perdere le proprie tracce. Degli interminabili minuti d'angoscia per la collaboratrice domestica di un'anziana affetta da Alzheimer poi ritrovata poco dopo dai carabinieri.

Le ricerche sono cominciate questa mattina - mercoledì 2 agosto - quando l'82enne si è allontanata perdendosi mentre si trovava in via Dire Daua, nei pressi del mercato rionale del Quartiere Africano. Dopo alcune ricerche in zona senza esito, la domestica ha contattato i carabinieri della vicina caserma Roma Viale Eritrea che sono immediatamente intervenuti.

Per fortuna, dopo circa 40 minuti, i militari dell'Arma hanno ritrovato la donna, spaesata ma in buona salute, all’esterno di un esercizio commerciale in viale Libia e, dopo averla tranquillizzata, l’hanno riaffidata al figlio.