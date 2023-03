Scippa anziana e la fa cadere in terra, inseguito dai residenti si nasconde in un bar

Inseguito dai cittadini si è nascosto dentro un bar dove è stato poi arrestato dai carabinieri. Ad essere salvato dal linciaggio un ladro che poco prima aveva scippato la borsa ad un'anziana signora a Monteverde.

La richiesta d'intervento al 112 intorno alle 22:00 di lunedì 13 marzo quando il malvivente ha sorpreso alle spalle una 66enne che stava camminando in via di Monteverde. Strattonata la signora è caduta in terra con il ladro che le ha poi strappato la borsa e si è dato alla fuga.

Lo strappo non è però passato inosservato ad alcuni passanti che notata la scena si sono messi all'inseguimento del ladro con altre persone che hanno chiamato il numero unico per le emergenze. Con la refurtiva sotto al braccio il ladro è riuscito ad arrivare in via Ferdinando Palasciano e poi dentro a un bar dove ha provato a nascondersi.

Oramai braccato nel locale sono quindi entrati i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma che lo hanno bloccato nel bar con ancora la refurtiva indosso. Accompagnato in caserma è stato arrestato per rapina aggravata. Lievemente ferita invece la 66enne scippata poco prima, medicata sul posto dal personale del 118 a causa delle escoriazioni riportate nella caduta.