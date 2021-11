Prati, anziana scippata e trascinata in strada: si rompe gamba e braccio. Ladro bloccato dai passanti

È stata scippata e trascinata a terra per diversi metri sotto gli occhi di un gruppo di passanti che l'hanno aiutata. A farla cadere, un 19enne che l'aveva appena borseggiata incurante di colpire una donna di 85 anni in pieno giorno. È quanto successo ieri intorno alle 12, in via Dardanelli, a Prati. La pensionata, vittima del giovane ladro, non ha voluto mollare la sua borsa e cadendo, è rimasta gravemente ferita.

Le urla della donna, hanno attirato l'attenzione di un gruppo di cittadini che si sono messi subito a disposizione dell'anziana: chi l'ha soccorsa, chiamando il Numero Unico per le Emergenze, chi invece ha rincorso il malvivente. Un inseguimento che ha portato i frutti. Il gruppo di passanti, infatti, ha bloccato il 19enne per poi consegnarlo ai carabinieri di Trionfale arrivati sul posto.

L'85enne, invece, è stata soccorsa dal personale medico del 118 che l'ha trasportata in codice rosso al Gemelli. Non è in pericolo di vita, ma la prognosi è comunque riservata. La donna ha riportato le frattura di femore e omero. I carabinieri, che hanno portato via il ragazzo, stanno verificando se il 19enne sia stato coinvolto in altri scippi violenti simili in passato.