Pedina e picchia un'anziana, poi la rapina della borsa: 15enne in manette

Un rapinatore senza scrupoli che dopo aver pedinato un'anziana l'ha picchiata e rapinata. E' successo in zona Marconi lo scorso mese di dicembre. A distanza di sei mesi i carabinieri hanno dato un nome ed un volto al giovane malvivente, un 15enne, arrestato per rapina aggravata ai danni di una 76enne.

Lo scorso 8 dicembre 2020, l’anziana donna, dopo aver prelevato l’incasso (800 euro circa) dell’attività commerciale gestita dal figlio in zona viale Marconi, era stata seguita fino al parcheggio della propria abitazione. Appena scesa dalla propria autovettura, la donna era stata raggiunta e colpita con pugni al volto dal minore che, dopo aver utilizzato anche dello spray urticante per rendere impotente la vittima, le aveva asportato la borsa custodita all’interno dell’auto, per poi darsi alla fuga unitamente a un complice che lo attendeva a bordo di un veicolo.

Le risultanze investigative acquisite dai Carabinieri dell Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere, le cui indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, hanno portato all’identificazione del giovanissimo malvivente che, dopo essere stato localizzato, è stato raggiunto dai militari che gli hanno notificato il provvedimento restrittivo emesso dalla competente Autorità Giudiziaria e lo hanno collocato in una comunità alle porte di Roma.

Anche il complice della rapina, un 23enne, è stato identificato e deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.