San Paolo, anziana rapinata e trascinata per metri dall'auto dei due ladri

Hanno rapinato un'anziana fingendo di chiedere una informazione. Uno scippo violento con la vittima, ferita gravemente, trascinata per metri dall'auto dei due ladri, padre e figlia, che non hanno avuto scrupoli ad allontanarsi dal luogo del furto. È quanto successo l'uncidi agosto scorso in zona San Paolo.

A ricostruire il fatto, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che dopo due mesi di indagine hanno sottoposto al fermo di indiziato di delitto padre e figlia. I due sono stati fermati per un controllo mentre circolavano a bordo di un'auto con targa straniera. Gli immediati riscontri nella banca dati delle forze dell'ordine hanno consentito di rilevare che proprio quel veicolo era sospettato di essere quello con cui i due presunti responsabili della rapina avevano avvicinato un'anziana signora che camminava a piedi.

Fingendo di chiedere alcune informazioni dall'interno dell'auto, erano riusciti a bloccarle il braccio della donna, strapparle l'orologio di valore che lei indossava e ripartire ingranando la marcia, noncuranti del fatto che lei fosse rimasta agganciata, trascinandola per vari metri.

A causa del trauma conseguente (tra cui alcune fratture), la signora aveva riportato lesioni per 60 giorni di prognosi. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, dopo il riscontro avuto dalla banca dati, hanno quindi fermato i due soggetti.