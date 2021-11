Il terrore fuori la porta: anziana minacciata e rapinata in casa da una banda

Erano le prime ore del pomeriggio di un lunedì lavorativo quando ha sentito degli strani rumori provenire dai piani bassi della sua abitazione. Convinta che fosse un problema dovuta alle caldaie ha aperto la porta di casa ma si è trovata davanti tre banditi armati di cacciavite. Così è cominciato l'incubo di un'anziana 71enne, minacciata dalla banda e poi rapinata di oro e gioielli. E' accaduto a Setteville di Guidonia, Comune della provincia nord est della Capitale, lo scorso 8 di novembre.

A lanciare l'allarme è stato il marito della signora. "Sono entrati i ladri in casa - l'allerta lanciata dall'uomo al 112 - tre stranieri incappucciati ed armati l'hanno minacciata e rapinata e sono scappati a piedi". Da qui l'arrivo in via Alessandro Manzoni di una pattuglia del commissariato Tivoli di polizia. Arrivati in casa gli agenti hanno quindi trovato l'anziana sotto choc, con la stessa che con difficoltà gli ha poi raccontato l'incubo appena vissuto.

Tre banditi, con accento dell'Est Europa, guanti e volti travisati avevano infatti provato a forzare la porta finestra al primo piano della palazzina dove pensavano non ci fosse nessuno. Il rumore prodotto dal tentativo di effrazione ha però portato l'anziana ad aprire la porta per accertarsi di cosa stesse accadendo.

Ma una volta aperto il portoncino uno dei malviventi le ha messo una mano sulla bocca per non farla urlare e le ha puntato un cacciavite al costato. Poi la minaccia: "Stai zitta e non ti succederà nulla". Bloccata la proprietaria di casa i due complici sono quindi entrati nell'abitazione ed hanno rapinato monili in oro e denaro trovati nella camera da letto. Poi la fuga a piedi per le strade della frazione del Comune della Città dell'Aria. Provata ma illesa la donna è stata quindi medicata sul posto dal personale dell'ambulanza del 118. Cominciate le ricerche della banda, al momento con esito negativo, sul caso indagano gli investigatori del Commissariato di Tivoli.