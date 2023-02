Ladri entrano in casa di un'anziana e la rapinano, la nuora li insegue in auto e li blocca

Si sono "imbucati" in casa di un’anziana signora a Giardinetti con la scusa di una visita di cortesia e un caffè, riuscendo a distrarre la vittima per sottrarle i preziosi. Ma la donna - una 85enne - insospettita dal comportamento invadente degli ospiti, è riuscita ad allontanarli, con la coppia, entrambi romani, poi allontanatosi con la refurtiva. Un caffè amaro, anche se i due ladri sono poi stati fermati e arrestati.

I fatti sono accaduti in via Pietro Piffetti. Qui l'anziana, dopo aver allontanato la coppia, è stata contattata dal figlio, allarmato dal fatto che la madre non le rispondesse al telefono. L'uomo ha quindi chiamato la moglie che - velocemente - ha raggiunto la casa della suocera, la quale, ormai in strada, cercava di inseguire i due sospettati.

La nuora ha quindi preso la propria macchina e, rapidamente, è riuscita a tagliare la strada ai due fuggitivi, bloccandoli il tempo sufficiente all’arrivo dei poliziotti della squadra volanti, immediatamente intervenuti. La refurtiva sottratta è stata quindi recuperata dagli agenti e i due sospettati, una 53enne e un uomo di 56 anni, sono stati entrambi arrestati per furto in concorso. L’arresto è stato convalidato.