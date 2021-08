Si sveglia all'alba e trova i ladri in casa: 80enne aggredita e rapinata

Si è svegliata all'alba per fare colazione e si è trovata dentro casa due rapinatori. Una mattinata da incubo. Vittima un'anziana signora residente nella zona del Pigneto, poi aggredita e rapinata dalla coppia di malviventi. Il furto si è consumato intorno alle 5:00 dello scorso 11 agosto.

Secondo quanto raccontato dall'80enne alla polizia, la donna, come tutte le mattina, si era svegliata presto. Nella sua casa di via Giovanni Brancaleone c'erano però due ladri che, alla vista dell'anziana, non solo non sono scappati ma l'hanno aggredita e rapinata di una borsa contenente i suoi effetti personali, rubando poi qualche prezioso trovato nell'appartamento per poi darsi alla fuga.

Ferita l'80enne ha chiesto l'intervento dei soccorritori. Affidata alle cure dell'ambulanza del 118 è stata quindi trasportata all'ospedale San Giovanni Addolorata dove è stata medicata e dimessa. Ascoltata dagli agenti di polizia, sul caso indagano gli investigatori del Commissaraito Porta Maggiore di polizia.