"Dammi i soldi o ti ammazzo": anziana madre picchiata e minacciata per anni dal figlio

Un uomo di 59 anni è stato arrestato con l’accusa di avere picchiato, minacciato di morte e derubato l’anziana madre, una donna di 80 anni residente a Frascati.

A chiedere aiuto alle forze dell’ordine, ormai esasperata e terrorizzata, era stata proprio la donna, che lo scorso novembre aveva deciso di sporgere denuncia al commissariato di Frascati. Il suo racconto testimoniava ripetuti episodi di violenza fisica e psicologica da parte del figlio, che ogni giorno le chiedeva soldi minacciandola di morte in caso di rifiuto.

Aveva quindi deciso di trasferirsi dalla figlia, residente proprio ai Castelli, nel tentativo di sfuggire alle persecuzioni. A far precipitare la situazione il tentativo del 59enne di introdursi nella casa di Roma della madre, forzano una finestra. I poliziotti del commissariato di Frascati, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma, hanno quindi avviato le indagini e sono riusciti a rintracciare l’uomo, diventato ormai un senza fissa dimora, in via dei Quintili.

Sulla base di quanto ricostruito dai poliziotti, la procura ha chiesto e ottenuto dal gip un’ordinanza di custodia cautelare e il 59enne è stato trasferito in carcere.